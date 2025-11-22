【城下尊之芸能界ぶっちゃけトーク】高速道路の入り口でこちらを睨みつけ…渡哲也の“凄み”を一瞬で感じたエピソード先週末、滞在先の福岡でテレビを見ていたら、前川清の旅番組が放送されていた。聞けば、九州メインのローカル番組で、九州のさまざまな場所を旅して、その土地の人々と交流するという内容。かなりの人気番組だそうだ。番組内で本人も話していたが、自身の年齢が77歳になったという。変わらず気さくな前川