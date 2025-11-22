【お笑い界 偉人・奇人・変人伝】#26730年近く前…「爆笑問題」には“もっともっと売れていくな”と感じた楽屋でのやリとり仲代達矢さん◇◇◇黒沢明監督の「椿三十郎」「用心棒」のしびれるような存在感は今でも忘れられません。お会いしたのは、仲代さんが60代になられてからのこと。楽屋に入ると、潤んだ瞳を見開き、あの低く重厚感のある声で挨拶され、両ひざに手をつけるように身をかがめて丁寧に挨拶をさ