オリックスの古田島成龍投手（26）が22日、契約更改交渉に臨み、800万円減の2700万円でサインした。入団1年目の昨季は50試合に登板し、2勝1敗24ホールド、防御率0・79とフル回転した。50試合以上に登板して防御率0点台を記録したのはパ・リーグ新人では初めての快挙だった。今季は20試合の登板にとどまり、2勝1敗6ホールド、防御率は4・42。9月には右肘のクリーニング手術を受けた。「去年の成績を皆さんも覚えていると思