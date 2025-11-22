柔道女子で金２つを含む５大会連続メダル獲得の谷亮子さんが２２日、自身のインスタグラムに新規投稿。東京ドームで２１日に行われた長嶋茂雄さんのお別れの会に出席したことをつづり、次女・三奈さんとの２ショットをアップした。谷さんは「三奈ちゃん、長嶋さんと親子瓜二つで本当に多くのみなさんから愛されています英雄長嶋茂雄さんをすぐ側で支え続けて来た三奈ちゃん。お別れの会も東京ドームごと巨大なオーラで纏って