女優の中山忍（５２）が２２日、都内で行われた映画「ガメラ大怪獣空中決戦」（９５年公開）の４ＫＨＤＲドルビーシネマによる復活上映記念舞台あいさつに金子修介監督と登壇した。オーディションに合格し、同作で鳥類学者・長峰真弓を演じた中山は、イメージ一新の役柄で当時の映画賞を席巻。助演女優賞を受賞した第３８回ブルーリボン賞では「ＬｏｖｅＬｅｔｔｅｒ」で主演女優賞に輝いた姉の中山美穂さんと史上初の姉