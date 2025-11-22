23日に開催されるクイーンズ駅伝（第45回全日本実業団対抗女子駅伝）の前日会見が22日に行われ、雪辱を誓う23年の覇者、積水科学から東京世界陸上の5000m代表、山本有真（25）や同世界陸上の女子マラソンで7位入賞を果たした小林香菜（24、大塚製薬）、齋藤みう（23、パナソニック）、谷本七星（23、JP日本郵政グループ）の4選手が登壇した。【一覧】廣中璃梨佳、小林香菜、不破聖衣来らエース区間3区で激突クイーンズ駅伝区間エ