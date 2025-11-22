日本ハムのファン感謝イベント「ＦＦＥＳ２０２５」が２２日、エスコンフィールドで開催され、阪神にトレードとなった伏見寅威捕手も参加した。今季バッテリーで７勝を挙げた達とのトークショーに登場。最後にファンへのメッセージを求められると「来年からは阪神タイガースでプレーすることになりました。本当にいい思い出です。本当にありがとうございました」と、在籍した３年間をかみしめて声を詰まらせて涙ぐんだ。