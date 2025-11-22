（台北中央社）埼玉西武ライオンズは22日、台湾プロ野球、統一ライオンズの林安可外野手と支配下選手契約を結んだと発表した。背番号は73。広池浩司球団本部長は、林について「伸びしろのある選手だ」と高く評価している。林は1997年5月19日生まれ。身長184センチ、体重90キロ。左投げ左打ちの強打者。今年のシーズンオフに海外移籍制度（ポスティングシステム）を申請していた。契約内容は公開されていないが、一部メディアは、2