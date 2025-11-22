ヒューストン・ロケッツ vs デンバー・ナゲッツ日付：2025年11月22日（土）開催地：トヨタ・センター（Houston）最終スコア：ヒューストン・ロケッツ 109 - 112 デンバー・ナゲッツ NBAのヒューストン・ロケッツ対デンバー・ナゲッツがトヨタ・センター（Houston）で行われた。 第1クォーターはデンバー・ナゲッツがリードし12-25で終了する。第