PayPayは12月1〜28日の期間、店舗やオンラインストアなどで「PayPay」「PayPayカード（「PayPayカード ゴールド」も含む）」を利用すると、おトクに食事や買い物ができる大規模キャンペーン「超PayPay祭」を開催する。●最大で決済金額の100％の「PayPayポイント」を付与「超PayPay祭」では、本人確認（eKYC）済みのユーザーに向けた「PayPayスクラッチくじ」が行われる。「PayPayスクラッチくじ」では、対象店舗（クレジッ