国立競技場で11月22日、天皇杯の決勝戦が開催。前回覇者のヴィッセル神戸と初タイトルを狙うFC町田ゼルビアが対戦している。開始６分、さっそくスコアボードが動く。先制したのは町田。敵陣左サイドで相手のクリアをカットした中山雄太がドリブルで前進し、中に折り返す。これを藤尾翔太がヘッドで押し込んだ。リードを得た町田は、藤尾の惜しいシュートなど14分、15分と立て続けに相手ゴールに迫る場面を作る。勢いを持って