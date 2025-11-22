◇サッカー天皇杯決勝 町田-神戸(22日、国立競技場)町田が相馬勇紀選手のゴールでスコアを2-0とし、神戸相手に突き放しに成功しました。前半32分、町田は中央でミッチェル・デューク選手がゴール前のスペースにむかって走りこむ相馬選手へスルーパス。相馬選手はこのパスをキープするとゴール前まで持ち込み相手GKと1対1に。そのまま冷静にゴール右隅へと流し込みました。この一連のプレーにSNSでは称賛の声が集まり、特にパスを出