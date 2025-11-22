◇女子ゴルフツアー大王製紙エリエール・レディース第3日（2025年11月22日愛媛・エリエールGC松山＝6595ヤード、パー71）第3ラウンドが行われ、5位で出たウー・チャイェン（21＝台湾）が8バーディー、3ボギーの66をマークし、通算11アンダーの単独首位に浮上した。2打差の2位に木戸愛（35＝日本ケアサプライ）がつけた。前日に年間女王が確定した佐久間朱莉（22＝大東建託）が通算8アンダーの3位。菅楓華（20＝ニト