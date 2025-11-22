ユタ・ジャズ vs オクラホマシティ・サンダー日付：2025年11月22日（土）開催地：デルタ・センター（Salt Lake City）最終スコア：ユタ・ジャズ 112 - 144 オクラホマシティ・サンダー NBAのユタ・ジャズ対オクラホマシティ・サンダーがデルタ・センター（Salt Lake City）で行われた。 第1クォーターはユタ・ジャズがリードし44-30で終了する。第2クォータ&#12540