今年の冬は、気温の変化が大きいでしょう。本来の冬の寒さを忘れてしまうような日もありますが、急に寒くなることが度々ありそうです。日本海側では、局地的な大雪に注意が必要です。南風が吹いたり、穏やかに晴れたりして、本来の冬の寒さを忘れてしまいそうな日がありそうです。かと思ったら、急に冷たい北風や西風が吹き、気温が一気に下がることが度々あるで