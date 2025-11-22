エコについて楽しく学んで体験できるイベント「ながさきエコライフ・フェスタ」が22日から長崎市で行われています。 排気ガスを出さないEV＝電気自動車の展示や手動での発電が体験できるブースも。 長崎市の長崎水辺の森公園で始まった「ながさきエコライフ・フェスタ」。 環境への意識を高めてもらおうと、長崎市などが開催し企業や環境団体などが、約50のブースを出展しています。 食用油のリサイクルなどを行っ