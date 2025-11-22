大相撲九州場所前の今月1日に現役引退した北陣親方（元小結遠藤）の引退相撲が、2027年1月30日に東京・両国国技館で行われることが22日、発表された。石川県出身の北陣親方は端正な顔立ちと正攻法の取り口で脚光を浴び、不祥事で低迷していた大相撲人気を押し上げた。追手風部屋付き親方として後進を指導し、福岡国際センターで開催中の九州場所では館内警備などの業務に従事している。