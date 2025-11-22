そごう・西武は、旗艦店の西武池袋本店（東京都豊島区南池袋）で新規出店18店を含む47店を、年内にオープンさせる。家電量販大手のヨドバシホールディングス（HD）が土地、建物を取得したのに伴い、続けている大改装の一環で、7月に3階コスメティックスフロア、9月に地下1、2階のデパ地下を改装オープンしたのに続く第3弾になる。【こちらも】西武池袋本店、9月17日から地下食品フロアリニューアル41店が新登場へ今回の改装