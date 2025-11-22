◇フィギュアスケート グランプリシリーズ第6戦 フィンランド大会(日本時間21日〜23日、フィンランド・ヘルシンキ)21日に男子ショートプログラム(SP)が行われ、日本勢は鍵山優真選手が3位に、山本草太選手が7位となりました。SP最終滑走で登場した鍵山選手は、88.16点を記録。首位のアダム・シャオ イム ファ(フランス)選手のマークした92.50点までは4.34点及ばず、3位でのスタートとなりました。グランプリ(GP)シリーズ第4戦の日