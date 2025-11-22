▽ファン感謝祭2025（22日、楽天モバイルパーク）プロ野球・楽天は22日、本拠地・楽天モバイルパークで「ファン感謝祭2025」を開催。今季限りで現役を引退し、来季からアンバサダー就任が明らかとなった岡島豪郎さんも、参加してイベントを盛り上げています。東北の魅力、野球の魅力、楽天イーグルスの魅力を多くの方々に伝えていくというアンバサダー職。24年には現役引退となった銀次さんが就任しており、来季からは岡島さんとの