２２日午後２時１３分頃、ＪＲ横須賀線の保土ヶ谷駅で人身事故が発生した。この影響で同線が東京―久里浜駅間の上下線で、湘南新宿ラインも新宿駅以南で、それぞれ運転を見合わせたが、同３時５０分に再開した。また東海道線も東京―熱海駅間で運転を見合わせたが、同３時１７分に再開していた。