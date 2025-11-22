「阪神優勝記念パレード」（２２日、大阪・御堂筋）パレード開始前に御堂筋では多くのファンが沿道につめかけた。終了後、パレード実行委員会は観衆が約２０万人と発表した。早朝から場所取りを行うファンもいた御堂筋。特製のボードを製作して準備する様子もうかがえた。藤川監督は出発前のセレモニーで「選手たちにとっては２年ぶり。私は２００５年以来、２０年ぶりです。来年もおそらくこの景色が見られるだろうと思っ