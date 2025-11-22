大谷が財団設立を発表した(C)Getty Imagesドジャースの大谷翔平が現地時間11月21日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。「大谷翔平ファミリー財団」の設立を発表した。【動画】こんなキュートな始球式見たことない！デコピンが大谷に”ストライク”送球したシーン財団のロゴには背番号17を着けた大谷と真美子夫人が両方から愛娘と手をつなぎ、愛犬・デコピンも寄り添う「4ショット」の家族デザインが描かれている。