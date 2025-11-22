◆プロボクシング▽ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級（５２・１キロ以下）タイトルマッチ王者・昼田瑞希―同級４位グロリア・ガジャルド（２２日＝日本時間２３日、米カリフォルニア州ロングビーチ・サンダースタジオ）ＷＢＯ女子世界スーパーフライ級タイトルマッチの前日計量が２１日（日本時間２２日）、米カリフォルニア州ロングビーチで行われ、王者・昼田瑞希（２９）＝三迫＝が５１・９キロ、挑戦者の同級４位グロリア