楽天は２２日、「ファンクラブユニホーム２０２６」のデザインを発表した。この日行われた「楽天イーグルスファン感謝祭２０２５Ｓｕｐｐｏｒｔｅｄｂｙ洋服の青山〜ＥＡＧＬＥＳＭＥＥＴＳＹＯＵ！〜」でファンに披露した。力強い色合いのブラウンをメインカラーに初めて採用。流れるようなデザインのゴールドに輝くロゴの縁とアンダーシャツの色には、“伊達の勝ち色”と呼ばれるヴィクトリーネイビーを配色。フ