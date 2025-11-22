【モデルプレス＝2025/11/22】元乃木坂46の樋口日奈が21日、自身のInstagramを更新。姪っ子との2ショットを披露し、反響が寄せられている。【写真】27歳元乃木坂「微笑ましい」姪っ子と密着する姿◆樋口日奈、姪っ子と2ショット樋口は「姪っ子ちゃんとの日々」とつづり、姪っ子を抱っこしている姿や、一緒に遊んでいる様子を複数枚投稿。「永遠に抱っこしたくなっちゃう」と、姪っ子に抱っこしてと言われることを楽しみにしている