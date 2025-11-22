タレント大沢あかね（40）が22日、フジテレビ系「ミキティダイニング」ママ友会拡大SPにゲスト出演。夫の劇団ひとり（48）の家事について明かした。お笑いコンビ品川庄司の庄司智春（49）、藤本美貴（40）夫妻による料理バラエティー。「夫に任せたくない家事」ランキングでトークが進み、1位の予想を聞かれた大沢は「料理じゃないですか？」と答えた。藤本が「あかねちゃん家、別に分担っていう分担じゃないもんね」と言うと、「