全日本プロレスの暮れの祭典「世界最強タッグ決定リーグ戦」開幕戦（２２日、後楽園ホール）で、青柳家追放をかけたＢブロック公式戦が行われ、弟の亮生（２５）が兄の優馬（３０）を破り長男の座を奪取した。今回の最強タッグにライジングＨＡＹＡＴＯとの「あつはや」出場した亮生は、開幕戦で兄の優馬＆安齊勇馬の「ダブル（Ｗ）ゆうま」と対戦した。開幕前に兄・優馬からタッグを一方的に解消されて怒り心頭の亮生は、開幕