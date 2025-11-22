楽天のファン感謝祭が２２日、楽天モバイルパークで行われ、「ファンクラブユニホーム２０２６」のデザインが発表された。来季のファンクラブユニホームは力強い色合いのブラウンを初めてメインカラーに採用。流れるようなデザインのゴールドに、輝くロゴの緑と、アンダーシャツには「伊達の勝ち色」と呼ばれるヴィクトリーネイビーを配色。ファンへ勝利をもたらすという強い思いが表されているという。