西武の今井達也投手【ニューヨーク共同】米大リーグ公式サイトは21日、移籍市場に出る選手を五つのカテゴリーにランク付けして伝え、プロ野球からポスティングシステムでメジャー移籍を目指す日本勢では西武の今井達也投手が最上位のティア1に入った。27歳の右腕、今井は日本のエースと称され「6種類の変化球を持ち、メジャーでは2〜3番手の先発投手と予想される」と紹介された。ほかにナ・リーグで本塁打、打点の2冠に輝き、