¤Þ¤ë¤ÇËÜÊª¤Î¿Æ»Ò!?¥É¥é¥Þ¡ÖÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×¤Î?ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼?¤¬¡¢ÊìÌò¤Î61ºÐ½÷Í¥¤È7Ç¯¤Ö¤ê¤ËºÆ²ñ¡Ä¡£¸ø³«¤·¤¿3¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¶Ã¤­¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö²Ä°¦¤¤ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼Ã£¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÏÃÂê¤Î¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤ÏÌîÂ¼¿¿Èþ¡£TBS¤ÎÂç¿Íµ¤¥·¥ê¡¼¥º¡Ö¶¶ÅÄÔè²ì»Ò¥É¥é¥Þ ÅÏ¤ëÀ¤´Ö¤Ïµ´¤Ð¤«¤ê¡×(1990Ç¯¡Á)¤Ç5»ÐËå¤Î4½÷Ž¥Âç¸¶ÍÕ»Ò¤Î?ÁÐ»Ò¤ÎÌ¼?¤ò±é¤¸¤¿¹â¶¶Ç«²»¡¢¹â¶¶Çµ°¦¤ÈÊÂ¤ó¤À¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¾Ò²ð¡£¤Þ¤ÀÍÄ¤¤2¿Í¤òÎ¾ÏÆ¤Ë¾Ð´é¤ò