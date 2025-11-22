11月22日、FC町田ゼルビアは天皇杯の決勝戦でヴィッセル神戸と対戦している。クラブにとって初タイトルがかかる大一番で町田は、開始わずか６分で先制に成功する。 敵陣左サイドで相手のクリアをカットした中山雄太が持ち運び、クロスを供給。これに反応した藤尾翔太がヘディングで合わせて、ネットを揺らした。背番号９を背負う24歳ストライカーが期待に応えた。構成●サッカーダイジェストWeb編集部【動画】中山の