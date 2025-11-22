元ニッポン放送でフリーの垣花正アナウンサー（53）が22日、アシスタントを務めるニッポン放送「ゴッドアフタヌーンアッコのいいかげんに1000回」（土曜前11・00）に出演。まさかの“失言”でパーソナリティーの和田アキ子（75）に追及される場面があった。番組中盤、番組へのメッセージ送信先のアドレスをアナウンスする際、「メールはhappy@1242.comでお待、え…akko@1242.comでお待ちしております」と言い換える場面が。