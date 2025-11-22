◇大相撲九州場所１４日目（２２日、福岡国際センター）東幕下２２枚目・矢後（押尾川）が西１８枚目・豪刃雄（武隈）に寄り切られて３勝４敗。２場所連続の負け越しとなった。立ち合いから豪刃雄の突っ張りを受けてしまった。胸を赤く腫らした矢後は東支度部屋の前で「いいところがなかったですね」と振り返った。今場所は１勝３敗の追い込まれた局面から、２連勝して３勝３敗の五分に戻したが、１年納めの相撲で悔しい黒星