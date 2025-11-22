◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２７全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。Ｂブロック公式戦で世界ジュニア王者・青柳亮生、ライジングＨＡＹＡＴＯの「アツハヤ」が青柳優馬、安齊勇馬と対戦。両軍がめまぐるしく激突する熱戦は、ジュニアコンビが新技「シド＆ナンシー」から青柳亮がファイアーバードス