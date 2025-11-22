那須川天心のボクシング転向初戦の相手として話題となった元日本バンタム級2位の与那覇勇気氏（34）が、細川バレンタイン氏（44）のYouTube「細川バレンタイン/前向き教室」に出演。24日のWBC世界バンタム級王座決定戦・井上拓真（大橋）戦を予想した。天心とボクシングで対戦した唯一の日本人選手。与那覇氏の証言は“下馬評”を覆す貴重なものだった。「天心選手のパンチは意識を飛ばされる。効かせるのがうまい」と、対戦