西武は22日、台湾プロ野球の統一から林安可外野手（28）＝184センチ、90キロ、左投げ左打ち＝を獲得したと発表した。背番号は73。昨年の国際大会「プレミア12」で同国代表として優勝に貢献した好打者で、今オフに海外移籍制度を利用し契約を目指していた。球団を通じ「日本の野球に挑戦できることを心からうれしく思う」とコメントした。広池浩司球団本部長は「台湾代表でも中軸を務める長打力が最大の特長。さらに伸びしろの