気象予報士の根本美緒さんが自身のインスタグラムで今季初の「ダウンコート」を着たと投稿しています。 【写真を見る】【 根本美緒 】ダウンコートデビュー「けど、暑かった」一方で「日没後の河川敷はあなどれない」急な寒さに注意を呼びかけ根本さんは「いい天気」「朝から長女のチームのお当番です」と、今日も今日とて「#中学女子野球」の支援に駆けつけている模様。早朝からの出動に「ダウンコートデビュー！」「し