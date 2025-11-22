ファン感謝祭に参加し、ステージで話す楽天・則本＝22日、楽天モバイルパーク宮城楽天から海外フリーエージェント（FA）権を行使した則本昂大投手が22日、楽天モバイルパーク宮城で取材に応じ、移籍先について米大リーグが最優先であることを明らかにした。「海外を第一に、いいお話があれば。悔いのない選択をしたい」と話した。新人時代から先発として好成績を積み上げ、昨季は救援に回って最多セーブのタイトルを獲得。今季