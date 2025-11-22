チェルシーのエンツォ・マレスカ監督が21日、離脱中のMFコール・パーマーについて復帰が遅れることを明かした。クラブ公式サイトが伝えている。鼠径部の負傷で9月から戦列を離れているパーマーは、復帰目前だったというが、自宅で不運なアクシデントに見舞われたようだ。マレスカ監督は22日のプレミアリーグ第12節バーンリー戦に向けた記者会見で、パーマーの現状を語った。「コールは明日の試合(バーンリー戦)には出場でき