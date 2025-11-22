F1ラスベガス GP予選サーキット：アメリカ／ラスベガス ストリート サーキット天気：曇り路面状況：ウェット気温：11.8℃路面温度：12℃ F1ラスベガス GPの予選がラスベガス ストリート サーキットで行われ、L.ノリス（MCL）がポールポジションを獲得した。2番手はM.フェルスタッペン（RBR）、3番手はC.サインツ（WIL）となっている。 なお、角田裕毅（RBR）は19番手となった。 詳し