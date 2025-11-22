◇サッカー天皇杯決勝 町田-神戸(22日、国立競技場)町田は、前半6分に藤尾翔太選手のヘディングシュートが決まり、先制に成功しました。町田は立ち上がりから神戸のゴール前に迫る攻撃を見せると、前半6分にはボランチの中山雄太選手がドリブルで左サイドを持ち上がりクロスをあげます。ゴール前に入ってきた藤尾選手が相手GKがクリアする前に頭であわせ、ゴールとなりました。このゴールにSNSでは「やっぱり藤尾さんなんだよなー