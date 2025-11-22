タレントの大沢あかね（40）が22日放送のフジテレビ「ミキティダイニング」（土曜前11・00）にゲスト出演。夫でお笑いタレントの劇団ひとり（48）との夫婦仲について語った。大沢は長年連れ添うと夫には甘えられないかと問われ、「元々甘えるのがあんまり好きじゃない。いちゃいちゃするのも好きじゃない」とコメントした。「向こう（劇団ひとり）は凄い甘えてくるんですけど、それも面倒くさいなあと思って」と吐露。「うち