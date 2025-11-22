福島１１Ｒ・福島記念・Ｇ３・馬トク激走馬＝クリスマスパレード前々走のヴィクトリアマイルは出遅れが響いての９着。絶好調で挑んだ続くクイーンＳもクシャミをした瞬間、頭を下げたタイミングでゲートが開き、万事休す。横山武史騎手も「５７キロに加え、このゲート（出遅れ）では厳しかったです」と振り返った。今週からＢコース替わりでインの傷みはカバーされるうえ、晴天が続き、内めの芝コンディションは良好だ。それな