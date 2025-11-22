フジテレビの人気長寿番組「くいしん坊！万才」の最終回となる特別番組「５０年間ありがとう！くいしん坊！万才一生忘れられない味ＳＰ」が２２日に放送され、５０年の歴史に幕を閉じた。番組最長の２５年間“くいしん坊”を務めた第１１代・松岡修造は「僕にとってくいしん坊！万才は『一食一会』でした」と感謝を語った。同番組は「いい味、いい旅、いい出会い」をテーマに全国各地の郷土料理、名物料理、特産物などの食べ