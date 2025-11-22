◆全日本プロレス「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」（２２日、後楽園ホール）観衆１３２７全日本プロレスは２２日、後楽園ホールで「世界最強タッグ決定リーグ戦２０２５」開幕戦を開催した。Ｂブロック公式戦で前年準優勝の宮原健斗、デイビーボーイ・スミスＪｒ．が本田竜輝、野村直矢と対戦。三冠王者の宮原が本田＆野村の連係に捕まり防戦一方の苦しい展開。本田のラリアットなどで窮地に追い込まれたが最後は、１４