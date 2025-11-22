MTG、同社が展開する24時間リカバリーウェアブランド「ReD（レッド）」のブランドアンバサダーである大泉洋さんを起用した新CMを公開しました。独自のテクノロジーによって血行促進をサポートするウェアを着用し、大泉さんが華麗なタップダンスやリラックスした姿でその魅力を表現しています。 MTG「24時間リカバリーウェア ReD」新CM WEB公開日：2025年11月21日(金)TV放映開始日：2025年11月21日(金)より順次出演