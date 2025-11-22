TCL Japan Electronics、ブランドアンバサダーである平野歩夢選手を起用した新CMを公開するとともに、Amazon.co.jp にて開催中の「Amazon ブラックフライデー」にて大型セールを実施しています。世界的なアスリートの挑戦する姿と重なる圧倒的な映像美を提案し、人気の大型テレビや最新モデルがお得な価格で展開されます。 TCL Japan Electronics「Amazon ブラックフライデー」 セール期間：2025年11月21日(金) 〜