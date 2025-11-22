アイドルグループ・日向坂４６の山口陽世が、横浜スタジアムで行われているファン感謝イベント「横浜ＤｅＮＡベイスターズＢＡＹＢＬＵＥＦＥＳＴＩＶＡＬ〜ＢＡＹＳＴＡＲＳＦＵＮ！ＤＡＹＳ」で始球式を行った。山口は大のベイ党として知られ、これまでもハマスタで始球式を２度経験。自身もプレーヤーとして野球経験がある。この日は、自身の名前にちなみ「８６４」の背番号をつけたユニホーム、ブルーのワイド