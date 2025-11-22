ソフトボール女子日本代表の上野由岐子投手（43＝ビックカメラ高崎）が11月22日、群馬県高崎市で取材に応じ、来季の現役続行を明言した。投球指導を行う「ウエノラボ2025supportedbyミズノ」に参加し、「ケガをしたり、投げられなくなったりすることがない限り、引退という考えは基本的に頭にない。1年でも長く選手をやっていきたい」と語った。上野は前週のJDリーグプレーオフで2試合連続の先発。準決勝で130球完封を挙げ